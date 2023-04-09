В Бердянске дирктор школы сотрудничала с РФ: сколько ей угрожает

Национальная полиция завершила досудебное расследование в отношении директора общеобразовательной школы из Мариуполя, которая во временно оккупированном Бердянске работала на захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .
Следователи Нацполиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы. А после временной оккупации русскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками.
Женщина стала директором ООШ №11, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ.
"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 111 (совершение государственной измены в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение по конфискации имущества", - говорится в сообщении .
Напомним, что на днях СБУ разоблачила девять коллаборантов в четырех регионах.
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