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В Бердянске дирктор школы сотрудничала с РФ: сколько ей угрожает

Фото: директор школы из Бердянска оказался коллаборантом
Автор: Антон Малиновский

Национальная полиция завершила досудебное расследование в отношении директора общеобразовательной школы из Мариуполя, которая во временно оккупированном Бердянске работала на захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Следователи Нацполиции установили, что жительница Запорожской области жила в Мариуполе и была директором общеобразовательной школы. А после временной оккупации русскими войсками Бердянска переехала в город и пошла на сотрудничество с захватчиками.

Женщина стала директором ООШ №11, где обеспечила организацию образовательного процесса по стандартам и учебным планам РФ.

"Обвинительный акт направлен в суд по ч. 2 ст. 111 (совершение государственной измены в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение по конфискации имущества", - говорится в сообщении .

Напомним, что на днях СБУ разоблачила девять коллаборантов в четырех регионах.

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МариупольБердянскколаборант