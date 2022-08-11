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Под Бердянском произошел мощный взрыв: что известно

Фото: в пригороде Бердянска произошел взрыв (t.me/brdVP)
Автор: Артем Горовенко

Вечером 11 августа 2022 года возле оккупированного Бердянска (Запорожская область) прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Местные жители сообщают о мощном взрыве в пригороде Бердянска. Взрывную волну и громкий звук больше всех слышали жители отдаленных микрорайонов со стороны Мариуполя", - говорится в сообщении.

Предположительно, взрыв мог произойти на Азовском побережье села Новопетровка. Там российские войска разместились на бывших базах отдыха.

Напомним, на прошлой неделе в Бердянске произошел взрыв возле захваченного оккупантами городского отдела полиции.

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БердянскВзрыв