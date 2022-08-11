Під Бердянськом стався потужний вибух: що відомо
Фото: у передмісті Бердянська стався вибух (t.me/brdVP)
Увечері 11 серпня 2022 року біля окупованого Бердянська (Запорізька область) прогримів потужний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".
"Місцеві жителі повідомляють про потужний вибух в передмісті Бердянська. Вибухову хвилю і гучний звук найбільше чули жителі віддалених мікрорайонів з боку Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
Імовірно, вибух міг статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка. Там російські війська розмістилися на колишніх базах відпочинку.
Нагадаємо, минулого тижня у Бердянську стався вибух біля захопленого окупантами міського відділу поліції.
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