Під Бердянськом стався потужний вибух: що відомо

Увечері 11 серпня 2022 року біля окупованого Бердянська (Запорізька область) прогримів потужний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Місцеві жителі повідомляють про потужний вибух в передмісті Бердянська. Вибухову хвилю і гучний звук найбільше чули жителі віддалених мікрорайонів з боку Маріуполя", - йдеться в повідомленні. Імовірно, вибух міг статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка. Там російські війська розмістилися на колишніх базах відпочинку.