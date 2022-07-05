В Бердянске снова раздаются громкие взрывы

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова происходят взрывы. Детальной информации пока нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что сильные взрывы слышны в центре Бердянска. Предположительно, что-то снова взрывается в морском порту.
"Силу взрыва было слышно в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно", - говорится в сообщении.
Обновлено на 18:50
Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" опубликовал фото с места взрывов.
Напомним, до этого сильные взрывы гремели в Бердянске в конце июня. Тогда оккупационные власти заявили, что на территории порта проходило контролируемое разминирование.
Отметим, Бердянск оккупирован вооруженными силами Российской Федерации с 28 февраля 2022 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.