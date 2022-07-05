UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Бердянске снова раздаются громкие взрывы

Фото: в порту Бердянска снова раздаются взрывы (wikimedia.org Aleksey Priymachuk)
Автор: Сергей Новиков

В оккупированном российскими войсками Бердянске снова происходят взрывы. Детальной информации пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Сообщается, что сильные взрывы слышны в центре Бердянска. Предположительно, что-то снова взрывается в морском порту.

"Силу взрыва было слышно в нагорной части города и микрорайоне "Стекловолокно", - говорится в сообщении.

Обновлено на 18:50

Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо" опубликовал фото с места взрывов.

Напомним, до этого сильные взрывы гремели в Бердянске в конце июня. Тогда оккупационные власти заявили, что на территории порта проходило контролируемое разминирование.

Отметим, Бердянск оккупирован вооруженными силами Российской Федерации с 28 февраля 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БердянскВзрыв