В Бердянске подорвали штаб коллаборантов

Во временно оккупированном Бердянске прогремел взрыв возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

"Возле штаба коллаборантской организации "Мы вместе с Россией", активно участвующей в подготовке к псевдо референдуму, сегодня утром что-то взорвалось. Информации о пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждена фасад здания, а также выбиты окна. Был ли кто-то во время взрыва в здании, пока неизвестно.