У Бердянську підірвали штаб колаборантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Управління стратегічних комунікацій ВСУ.

"Біля штабу колаборантської організації "Мы вместе с Россией", що бере активну участь у підготовці до псевдо референдуму, сьогодні вранці щось вибухнуло. Інформації про постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху пошкоджена фасад будівлі, а також вибиті вікна. Чи був хтось під час вибуху в будівлі, поки невідомо.