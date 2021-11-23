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В Бердянске от ботулизма умер мужчина: в городе начали проверять рынки

Автор: Валерия Полищук

В Бердянске Запорожской области зарегистрировали смерть мужчины от ботулизма. В городе начались проверки рынков, где продают рыбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Запорожской областной Госпродпотребслужбы.

По данным ведомства, ботулизм обнаружили у супружеской пары еще на прошлой неделе. Женщина до сих пор находится в больнице.

За день до госпитализации пара употребляла вяленую рыбу, а именно, плотву и лещ, которую купили у частных лиц на центральном рынке Бердянска.

Лабораторные исследования выявили в образцах пищи и крови пострадавших ботулотоксин типа "Е".

Госпродпотребслужба сейчас проводит внеплановую проверку рынка "Центральный" в Бердянске.

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Бердянск