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У Бердянську від ботулізму помер чоловік: у місті почали перевіряти ринки

Автор: Валерія Поліщук

У Бердянську Запорізької області зареєстрували смерть чоловіка від ботулізму. У місті почалися перевірки ринків, де продають рибу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної Держпродспоживслужби.

За даними відомства, ботулізм виявили у подружньої пари ще минулого тижня. Жінка досі перебуває в лікарні.

За день до госпіталізації пара вживала в'ялену рибу, а саме, плотву і лящ, яку купили у приватних осіб на центральному ринку Бердянська.

Лабораторні дослідження виявили в зразках їжі і крові постраждалих ботулотоксин типу "Е".

Держпродспоживслужба зараз проводить позапланову перевірку ринку "Центральний" в Бердянську.

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Бердянськ