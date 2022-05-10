UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бербок рассказала, когда Германия передаст тяжелую артиллерию Украине

Фото: Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба (twitter.com/ABaerbock)
Автор: Антон Федорцив

Артиллерийские системы для Вооруженных сил Украины Германия запланировала передать сразу после обучения украинских военных. Эти планы министр иностранных дел Анналена Бербок озвучила после встречи с Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг дипломатов.

Глава немецкого МИД признала, что удовлетворить все потребности Украины самостоятельно Германия не сможет. Тем не менее, Берлин работает с партнерами по вооружению ВСУ.

"Мы не можем обеспечить на 100% то оружие, которое нужно... Мы говорили о том, что мы можем дать еще. Мы можем дать "Гепарды", но у нас нет снарядов. Поэтому мы сейчас пытаемся найти снаряды. Следующим шагом будут следующие танки, следующие гаубицы, мы будем предоставлять возможности для борьбы с дронами и наземными войсками", – заявила Бербок.

По ее словам, немецкие власти скоординировали свои усилия с Нидерландами. Поскольку Германия не смогла предоставить достаточное количество гаубиц, нидерландцы заполнили квоту. В свою очередь Германия взяла на себя обучение украинских военных, а оружие передадут ВСУ после их подготовки.

"Мы вскоре начнем подготовку украинских военных. Уже в эти дни. И мы сделаем все, чтобы вместе с Нидерландами предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали. Эти поставки будут завершены, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу же использовать", – добавила она.

К слову, немецкое посольство возобновило свою работу в Киеве в рамках визита Бербок в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныМИД УкраиныГерманияДмитрий Кулеба