Бербок рассказала, когда Германия передаст тяжелую артиллерию Украине

Глава немецкого МИД признала, что удовлетворить все потребности Украины самостоятельно Германия не сможет. Тем не менее, Берлин работает с партнерами по вооружению ВСУ.

"Мы не можем обеспечить на 100% то оружие, которое нужно... Мы говорили о том, что мы можем дать еще. Мы можем дать "Гепарды", но у нас нет снарядов. Поэтому мы сейчас пытаемся найти снаряды. Следующим шагом будут следующие танки, следующие гаубицы, мы будем предоставлять возможности для борьбы с дронами и наземными войсками", – заявила Бербок.

По ее словам, немецкие власти скоординировали свои усилия с Нидерландами. Поскольку Германия не смогла предоставить достаточное количество гаубиц, нидерландцы заполнили квоту. В свою очередь Германия взяла на себя обучение украинских военных, а оружие передадут ВСУ после их подготовки.

"Мы вскоре начнем подготовку украинских военных. Уже в эти дни. И мы сделаем все, чтобы вместе с Нидерландами предоставить 12 гаубиц. Семь мы уже пообещали. Эти поставки будут завершены, когда солдаты пройдут обучение и смогут сразу же использовать", – добавила она.