Бербок попередила про серйозні наслідки для НАТО у разі відмови від підтримки України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про серйозні наслідки для Німеччини і НАТО, якщо вони не підтримають Україну в її оборонній кампанії проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standard.
"Якщо ми не будемо продовжувати підтримувати Україну, то ризикуємо зіткнутися з тим, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна скоро буде на території ЄС і НАТО", - заявила вона.
За її словами, майже неможливо підрахувати, у скільки Заходу обійдеться захист свободи і безпеки.
"Зрештою, йдеться про одне: підтримка України також утримує війну далеко від нас", - підкреслила міністр.
Бербок також попередила про нові потоки біженців.
"Якщо Україна більше не зможе захищати себе - і я кажу це тим, хто відмовляється від підтримки, - то ще мільйони людей будуть змушені тікати. Зрештою, хто добровільно житиме під тортурами та окупацією?" - заявила глава МЗС Німеччини.
Вона нагадала, що понад мільйон українців уже знайшли захист у Німеччині.
"Програш був би фатальним - як для вільної України, так і для вільної Європи. Саме тому країні потрібна додаткова підтримка", - зазначила міністр.
Вона ще раз звернулася "до всіх партнерів по всьому світу із закликом терміново передати додаткові системи протиповітряної оборони".
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина відіграє ключову роль у наданні військової допомоги українським захисникам. Її внесок є найбільшим серед усіх європейських країн.
Важливим кроком стало постачання Україні сучасних зенітних ракетних комплексів Patriot. Ця зброя суттєво посилює протиповітряну оборону країни, захищаючи її від ворожих авіаударів і ракетних обстрілів.
Крім Patriot, Німеччина передала Україні танки Leopard 2, самохідні артилерійські установки PzH 2000, а також широкий спектр іншого озброєння і боєприпасів. Ця допомога відіграє важливу роль у зміцненні обороноздатності України і допоможе їй у досягненні перемоги у війні.
Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні.
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