Бербок попередила про серйозні наслідки для НАТО у разі відмови від підтримки України

"Якщо ми не будемо продовжувати підтримувати Україну, то ризикуємо зіткнутися з тим, що війська Путіна стоятимуть на кордоні з Польщею. Війна скоро буде на території ЄС і НАТО", - заявила вона.

За її словами, майже неможливо підрахувати, у скільки Заходу обійдеться захист свободи і безпеки.

"Зрештою, йдеться про одне: підтримка України також утримує війну далеко від нас", - підкреслила міністр.

Бербок також попередила про нові потоки біженців.

"Якщо Україна більше не зможе захищати себе - і я кажу це тим, хто відмовляється від підтримки, - то ще мільйони людей будуть змушені тікати. Зрештою, хто добровільно житиме під тортурами та окупацією?" - заявила глава МЗС Німеччини.

Вона нагадала, що понад мільйон українців уже знайшли захист у Німеччині.

"Програш був би фатальним - як для вільної України, так і для вільної Європи. Саме тому країні потрібна додаткова підтримка", - зазначила міністр.

Вона ще раз звернулася "до всіх партнерів по всьому світу із закликом терміново передати додаткові системи протиповітряної оборони".