Бербок очікує, що мільярдну допомогу Україні схвалять до виборів у Бундестаг

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розраховує, що Бундестаг виділить 3 млрд євро для допомоги Україні до дострокових виборів. Вони мають відбутися 23 лютого.

За словами Бербок, вона сподівається, що бюджетний комітет зможе фіналізувати рішення про нове фінансування для України наступного тижня.

"Ми бачимо, що російський президент (диктатор Володимир Путін - ред.) не зважає на той факт, що ми зараз перебуваємо у виборчій кампанії і маємо дострокові вибори", - наголосила міністр.

При цьому раніше Бербок критикувала німецький уряд за те, що він проявляє нерішучість у питанні допомоги Україні.

"Навіть зараз, під час виборчої кампанії, дехто ставить на перше місце національну перспективу - або те, як швидко набрати кілька голосів на парламентських виборах - замість того, щоб узяти на себе реальну відповідальність за забезпечення миру і свободи в Європі", - наголошувала вона.

Як зазначає DW, у Бундестазі серед головних партій немає розбіжностей щодо того, чи варто виділяти нове фінансування на допомогу Україні. Але партії не можуть визначитися, звідки взяти для цього гроші.