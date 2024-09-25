Бербок про мирні переговори щодо війни: повинні гарантувати безпеку й свободу Україні

"Мир означає, що існування України як вільної і незалежної держави має бути гарантовано. Це означає гарантії безпеки", - заявила Бербок під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Міністр привітала те, що все більше партнерів почали замислюватись над тим, як завершити війну.

"Але це не може означати, що ми сидітимемо склавши руки, доки війні не видно кінця, і російський президент Володимир Путін не зайняв місце за столом переговорів. Неприпустимо просто дивитися на те, як Росія руйнує частини України, що залишилися", - підкреслила вона.

Зокрема Бербок такод приділила увагу насильницькому вивезенню українських дітей до Росії. За її словами, згідно з даними Києва, від початку повномасштабного вторгнення Росія викрала щонайменше 19 500 дітей, і лише менше ніж 400 із них повернулися додому.

"Ми не заспокоїмося, поки діти знову не опиняться зі своїми сім'ями", - додала міністр.

План перемоги України

Додамо, що цього місяця, у вересні, президент Володимир Зеленський планує представити мирний план перемоги України голові Білого дому Джо Байдену, а також двом кандидатам на посаду президента (Дональду Трампу й Камалі Гарріс).

Як розповідали ЗМІ, план містить п'ять пунктів, а також конкретні цифри й обсяги військової допомоги. За словами Зеленського, ініціатива дозволить примусити Росію до дипломатичного завершення війни.