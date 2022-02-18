Бербок и Ле Дриан об эвакуации из ОРДЛО: нет доказательств планов наступления Украины

Министры иностранных дел Германии и Франции - Анналена Бербок и Жан Ив Ле Дриан - отреагировали на решение оккупационных властей на Донбассе о массовой эвакуации населения. В заявлении говорится, что нет никаких доказательств подготовки Украины к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства Германии.

В заявлении говорится, что обострение на Донбассе вызывает серьезную озабоченность, и главы МИД Германии и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов в нарушение минских договоренностей.

"Обратили внимание на заявление лидеров самопровозглашенных "народных республик" Донецкой и Луганской областей об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры предосторожности из-за возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений", - говорится в заявлении.

Министры также призвали Россию использовать свое влияние на "республики", призывая к сдержанности и способствуя деэскалации.

"Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации", - говорится в заявлении.