ru ua
Сб, 19 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Бербок и Ле Дриан об эвакуации из ОРДЛО: нет доказательств планов наступления Украины

Новина українською →
Берлин, Париж, Пятница 18 февраля 2022 22:38
Бербок и Ле Дриан об эвакуации из ОРДЛО: нет доказательств планов наступления Украины Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Министры иностранных дел Германии и Франции - Анналена Бербок и Жан Ив Ле Дриан - отреагировали на решение оккупационных властей на Донбассе о массовой эвакуации населения. В заявлении говорится, что нет никаких доказательств подготовки Украины к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт внешнеполитического ведомства Германии.

В заявлении говорится, что обострение на Донбассе вызывает серьезную озабоченность, и главы МИД Германии и Франции осуждают применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов в нарушение минских договоренностей.

"Обратили внимание на заявление лидеров самопровозглашенных "народных республик" Донецкой и Луганской областей об эвакуации жителей региона в Россию в качестве так называемой меры предосторожности из-за возможного украинского нападения. Мы не видим никаких доказательств в поддержку этих утверждений", - говорится в заявлении.

Министры также призвали Россию использовать свое влияние на "республики", призывая к сдержанности и способствуя деэскалации.

"Мы опасаемся, что инсценированные инциденты могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации", - говорится в заявлении.

Напомним, главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник записали видеообращения об эвакуации еще до начала военного обострения на Донбассе.

Видео были опубликованы только сегодня, после чего началась массовая эвакуация жителей ОРДЛО в Ростовскую область России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Донбасс Германия ОРДЛО
NEWS
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
Обострение на Донбассе. Обстрелы, фейки и эвакуация: все подробности
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти