ru ua
Пт, 18 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бербок і Ле Дріан про евакуацію з ОРДЛО: немає доказів планів наступу України

Новость на русском →
Берлін, Париж, П'ятниця 18 лютого 2022 22:38
Бербок і Ле Дріан про евакуацію з ОРДЛО: немає доказів планів наступу України Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції - Анналена Бербок і Жан Ів Ле Дріан - відреагували на рішення окупаційної влади на Донбасі про масову евакуацію населення. У заяві йдеться, що немає жодних доказів підготовки України до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт зовнішньополітичного відомства Німеччини.

У заяві йдеться, що загострення на Донбасі викликає серйозну заклопотаність, і глави МЗС Німеччини і Франції засуджують застосування важких озброєнь і обстріли житлових районів в порушення мінських домовленостей.

"Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених "народних республік" Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону в Росію в якості так званого запобіжного заходу через можливий український напад. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень", - йдеться в заяві.

Міністри також закликали Росію використовувати свій вплив на "республіки", закликаючи до стриманості і сприяючи деескалації.

"Ми побоюємося, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник записали відеозвернення про евакуацію ще до початку військового загострення на Донбасі.

Відео були опубліковані тільки сьогодні, після чого почалася масова евакуація жителів ОРДЛО в Ростовську область Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Донбас Германия ОРДЛО
NEWS
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
Загострення на Донбасі. Обстріли, фейки та евакуація: всі подробиці
DAILY
Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Старі нові обличчя. Яких політиків українці хочуть бачити при владі