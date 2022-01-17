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Бербок: Кабмин Германии готов к диалогу с РФ по безопасности, но не отступит от принципов

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Германия, Понедельник 17 января 2022 09:50
Бербок: Кабмин Германии готов к диалогу с РФ по безопасности, но не отступит от принципов Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок(Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Кабинет министров Германии готов к серьезному диалогу с Россией по безопасности в Европе, но не отступит от своих принципов. Такое мнение высказала глава МИД Германии Анналена Бербок, отметив при этом что у обеих стран длинный список тем для обсуждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые всем в Европе дадут больше безопасности, в том числе и России, - сказала она. - Но мы не можем и не будем уходить от основных принципов Хельсинских соглашений". К ним относится нерушимость границ, право на выбор альянса и отказ от использования угроз как средства политики, сказала Бербок. "И мы полны решимости отреагировать, если Россия пойдет по пути эскалации", - отметила глава МИД ФРГ.

Она также отметила, что у нее уже есть список тем, которые она планирует поднять в диалоге с РФ.

"Во время моих переговоров в Москве мне будет важно обозначить позицию. Новое федеральное правительство хочет обстоятельных и стабильных отношений с Россией. Список конфликтных тем, о которых нам надо говорить, длинный", - сказала она. Говоря о важных вопросах двусторонних отношений, она перечислила такие сферы, как наука, культура, торговля, возобновляемые источники энергии и борьба с изменениями климата.

Бербок также заявила, что обсудит в Киеве инициативы по модернизации энергетического сектора Украины, а также предложения по защите киберпространства.

"В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство мы не просто продолжаем выполнять свои обязательства - сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений - хорошая возможность для обновления", - отметила Бербок.

Напомним, 17 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Киев, где проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и своим коллегой Дмитрием Кулебой. Во второй половине дня она отправится в Москву, где 18 января встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе встреч будут обсуждаться ситуация на востоке Украины, напряженность на украино-российской границе и двусторонние отношения.

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