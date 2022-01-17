Бербок: Кабмін Німеччини готовий до діалогу з РФ щодо безпеки, але не відступить від принципів

Кабінет міністрів Німеччини готовий до серйозного діалогу з Росією щодо безпеки в Європі, але не відступить від своїх принципів. Таку думку висловила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, зазначивши при цьому що в обох країн довгий список тем для обговорення.

"Ми готові до серйозного діалогу про взаємні домовленості і кроки, які всім в Європі дадуть більше безпеки, в тому числі і Росії, - сказала вона. - Але ми не можемо і не будемо йти від основних принципів Гельсінських угод". До них відноситься непорушність кордонів, право на вибір Альянсу і відмова від використання загроз як засобу політики, сказала Бербок. "І ми сповнені рішучості відреагувати, якщо Росія піде шляхом ескалації", - зазначила глава МЗС ФРН.

Вона також зазначила, що у неї вже є список тем, які вона планує підняти в діалозі з РФ.

"Під час моїх переговорів у Москві мені буде важливо позначити позицію. Новий федеральний уряд хоче ґрунтовних і стабільних відносин з Росією. Список конфліктних тем, про які нам треба говорити, довгий", - сказала вона. Говорячи про важливі питання двосторонніх відносин, вона перерахувала такі сфери, як наука, культура, торгівля, відновлювані джерела енергії та боротьба зі змінами клімату.

Бербок також заявила, що обговорить у Києві ініціативи з модернізації енергетичного сектору України, а також пропозиції щодо захисту кіберпростору.

"У Києві я хочу дати зрозуміти: ми не ведемо ніяких переговорів про Україну в обхід України. І як новий федеральний уряд ми не просто продовжуємо виконувати свої зобов'язання - сьогоднішня 30-та річниця наших дипломатичних відносин - хороша можливість для оновлення", - зазначила Бербок.