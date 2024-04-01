На бензині та газі з економією: ТОП-5 найцікавіших авто з заводським ГБО

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata з встановленим на заводі ГБО потрапляють в Україну переважно у вигляді суттєво вживаних машин з Південної Кореї. Від звичайної бензинової Hyundai Sonata версію LPI відрізняє відносно маленький багажник – адже значну його частину займає власне газовий бак. На машині встановлений 2,0-літровий двигун G4NA. Відмінність заводської газової установки Hyundai 5 покоління від звичних більшості українців систем ГБО 4 покоління принципова. На "корейці" відсутній газовий редуктор – газ у рідкому стані через форсунки подається прямо в двигун. Відповідно, підігрівати газовий редуктор не потрібно, тож необхідність в бензиновій системі живлення відпадає. При цьому сам двигун нічим не відрізняється від звичайного 2,0-літрового мотора, який встановлюється і на бензинову версію Hyundai Sonata.

Dacia Logan

Dacia Logan на європейському ринку оснащується бензиновим двигуном TCe 100 Eco-G. Це біпаливна версія добре знайомого трициліндрового турбомотора TCe 100. Газова версія має на 10 відсотків менший рівень викидів CO2, ніж у бензинового агрегату. Відповідно, двигун має віддачу в 100 кінських сил і 170 Нм. За словами представників компанії, його паливна ефективність на 30% вища в порівнянні з бензиновим мотором і на 8% краща в порівнянні з дизелем. Автомобіль оснащується двома окремими баками для бензину та газу, останній розміщений у багажнику замість запасного колеса. Водій може самостійно вибирати на якому паливі їхати, перемикаючи систему кнопкою в салоні. При цьому якщо резервуар з газом спорожніє, система автоматично перейде на бензин. Запас ходу на одній заправці бензином та газом сягає 1000 км.

Dacia Duster

Компанія Dacia у 2020 році представила біпаливну версію кросовера Duster з новим двигуном 1.0 TCe 100 ECO-G (100 к.с., 170 Нм), що працює на бензині та зрідженому газі. Серед зазначених переваг нової версії названо дружність до природи (викиди вуглекислого газу на 10% нижчі, ніж у бензинового аналога), а також великий запас ходу на двох видах пального в сумі – більш ніж 1000 км. Цікаво, що у "Дастера" в Європі до минулого літа в асортименті був присутній біпаливний мотор 1.6 SCe 115 LPG (114 к.с., 156 Нм на бензині і 109 к.с., 144 Нм на газі). А в минулому поколінні "Дастера" застосовувався менш потужний двигун 1.6 (105 к.с., 148 Нм і 102 к.с., 144 Нм відповідно). Як видно, втративши один циліндр і 0,6 л об'єму, газовий Duster майже зберіг колишню потужність, істотно додавши в крутному моменті. Цікаво, що у Франції, з якої розпочалось впровадження авто з ГБО, Duster TCe 100 ECO-G коштує рівно стільки ж, скільки і Dacia Duster із простим бензиновим мотором 1.0 TCe 100.

Opel Insignia

Преміальний седан та універсал Opel Insignia першого покоління мали модифікацію із 1,4-літровим турбодвигуном ecoFLEX. За словами німецького автовиробника, поїздка з використанням газу має коштувати на 40% дешевше, ніж на бензині. 140-сильний ecoFLEX споживає в середньому 7,6 літра палива на 100 кілометрів пробігу. При використанні обох видів палива Opel Insignia LPG має запас ходу майже 1700 км. Вибрати тип палива можна за допомогою перемикача на панелі приладів. Газовий бак об'ємом 42 літри зайняв місце "запаски". Разом з біпаливним двигуном працює шестиступінчаста механічна коробка передач.

Opel Zafira

Німецький автовиробник у 2014 році представив третє покоління компактвена Zafira Tourer, що працює на зрідженому газі (LPG), на деяких європейських ринках. Авто приводиться у рух 1,4-літровим двигуном з турбонаддувом родини ecoFLEX. У компанії зазначають, що двигун має потужність у 165 к.с. Компанія Special Vehicles GmbH за запитом Opel адаптувала двигун до роботи на зрідженому газі. Відомо, що мотор отримав вдосконалений блок керування двигуном і посилені клапани. Для економії місця бак об’ємом 60 літрів встановили під задніми сидіннями. Кнопка на приладовій панелі дозволяє швидко перемикатися між пропан-бутаном і бензином. Зазначається, що авто сумарно на бензині та газу може подолати понад 1500 км.

Якщо коротко

Автомобілі з заводським ГБО – це цікавий варіант, якщо ви хочете економити, але переймаєтесь через власну безпеку та ефективність встановленого обладнання. Але варто розуміти, що у більшості випадків описані у статті машини потрапляли на український ринок вже зі значним пробігом, друга важлива проблема – це ймовірний дефіцит оригінальних запчастин для ГБО на вторинному ринку, частину з яких треба буде купувати лише у офіційних дилерів авто.