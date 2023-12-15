На бензині та електриці: у чому головні переваги гібридних авто і чи варто їх купувати

Навіть якщо говорити про сучасне розуміння цього слова, автомобілі-гібриди можуть бути різними, часом мало не з протилежними якостями. Тому треба присвятити один абзац розповіді про те, чому певні авто отримали такий статус.

Що таке автомобіль-гібрид

Гібридами сьогодні називають автомобілі, які мають дві силових установки – електричну і з двигуном внутрішнього згорання. Їхня участь у приведенні машини в дію може бути різною, але суть одна – спільними зусиллями обидва типи приводу рухають машину вперед. Для тих, кому не байдужі мінімальні технічні подробиці, ми пропонуємо окрему главу нижче. А тут скажемо, що будь-який гібрид потрібно заправляти бензином (іноді - дизпальним), а деякі види – ще й електричним струмом.

Головні особливості машин-гібридів

Деякі важливі якості цих машин залежать від типу гібридного приводу (про який ми поговоримо нижче). Але головний принцип всіх гібридів один: вони використовують кожну з своїх двох силових установок в той момент, коли вона буде найбільш раціональною.

Ці умови відомі: ДВЗ доцільніше активувати за рівномірного руху по трасі, а електромотор ефективніший під час прискорень і міських тягнучок. Важливо, що електропривод може працювати і в “зворотному напрямку” – він рекуперує (спрямовує на зберігання в батарею) енергію накату машини під час гальмувань. Електроніка гібрида сама вирішує, коли їхати на електриці, а коли запускати бензиновий (дизельний ) мотор. Хоча часто водій може обрати двигун і самостійно.

Гібриди – це не електромобілі . Тому що вони мають повний або майже повний комплект ДВЗ-ного обладнання. Найчастіше гібрид схожий на звичайний бензиновий електромобіль, який має додатковий електропривод.

. Тому що вони мають повний або майже повний комплект ДВЗ-ного обладнання. Найчастіше гібрид схожий на звичайний бензиновий електромобіль, який має додатковий електропривод. Гібрид може замінювати електромобіль . Попри те, що ми говоримо у попередньому пункті, багато які гібриди можуть бодай кілька кілометрів проїхати суто на електротязі.

. Попри те, що ми говоримо у попередньому пункті, багато які гібриди можуть бодай кілька кілометрів проїхати суто на електротязі. Гібриди не купують для економії. Точніше, вони можуть споживати пального менше, ніж чисто ДВЗ-комплектації, але на фоні більшої ціни гібрида про економію коштів говорити не варто.

Точніше, вони можуть споживати пального менше, ніж чисто ДВЗ-комплектації, але на фоні більшої ціни гібрида про економію коштів говорити не варто. Гібриди дорожчі в утриманні. Наявність на борту високої напруги зазвичай автоматично піднімає ціну нормо-години, навіть якщо йдеться про ремонт суто механічних вузлів і систем.

Наявність на борту високої напруги зазвичай автоматично піднімає ціну нормо-години, навіть якщо йдеться про ремонт суто механічних вузлів і систем. Гібриди зручні в керуванні. Завдяки особливостям електроприводу і трансмісії ці машини рушають плавно і так само плавно прискорюються, часто краще машин з найкращими АКП.

Які бувають гібридні авто

Сьогодні ми говоримо суто про електричні гібриди, і їх є чотири типи, які за функціями та ефективністю суттєво відрізняються між собою.

Паралельний гібрид. Найбільш поширений вид гібридних авто. У нього ДВЗ та електродвигун працюють почергово, в залежності від дорожніх умов і навантаження. В режимі інтенсивного прискорення обидва мотори працюють спільно. Батарея, яка є на борту, відносно невелика (3 – 5 кВт·год), вона поповнюється енергією за рахунок рекуперації при уповільненні машини і від генератора, що приводиться в дію від ДВЗ. Часто такий гібрид може кілька кілометрів проїхати в суто в електричному режимі, з непрацюючим ДВЗ.

Послідовний гібрид. Зовсім інший тип гібрида, в якому ДВЗ не має зв’язку з колесами і не приводить машину в рух. Його завдання – приводити в дію генератор, який вже живить енергією тяговий електромотор і заряджає батарею. Тобто такий гібрид рухається виключно на електротязі, і на ходу має всі “повадки” електромобіля – азартну динаміку, режим рекуперації, режим “одна педаль” (E-pedal), плавне, без найменших смикань прискорення. При цьому, на відміну від класичного електромобіля, пробіг обмежено не ємністю батареї, а ємністю бензобака. Який, зрозуміло, можна наповнити за кілька хвилин, а не за кілька годин. А батарея, до речі, зазвичай маленька, порядку 2 – 3 кВт·год, і без залучення ДВЗ на ній можна проїхати близько 10 км. Послідовні гібриди як правило виявляються найбільш економічними серед інших гібридних машин, адже споживач пального ДВЗ тут завжди працює в найбільш економічному режимі.

Плагін-гібрид PHEV (такий, що підзаряджається) Ще один гібрид з розширеними “електромобільними” рисами. З технічної точки зору це гібридна конструкція паралельного чи послідовного типу, але з можливістю заряджати акумулятор від зовнішньої розетки. Батарея не зовсім мала, в районі 5 - 9 кВт·год, і її вистачає на 40 – 60 км суто електричного пробігу. Типовий режим експлуатації PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles): в будні власник їздить на роботу-з роботи в суто електричному режимі, заряджаючи машину щоночі, а у вихідні відправляється у тривалу заміську поїздку, під час якої вмикається бензиновий двигун чи дизель.

М’який гібрид. Електрична сутність у цьому типі проявляється мінімально. Електропривод тут найскромніший і найдешевший, він використовується лише для покращення динаміки при прискоренні. Енергію для цього невеликий тяговий акумулятор отримує за рахунок рекуперації під час гальмування машини, а також, власне, від ДВЗ. Окремого електромотора немає, зазвичай в таких машинах він одночасно є двигуном, генератором і стартером для ДВЗ. Батарея тут недорога і невелика, напругою 12 – 48 вольт. Її ємність всього лише в районі 2 кВт·год – цього вистачає, наприклад, для кількох енергійних стартів у світлофора, точніше, для допомоги бензиновому мотору при таких стартах. Також від цього акумулятора можуть живитися споживачі коли двигун внутрішнього згорання заглушено, скажімо, на том же світлофорі.

Якщо коротко

Гібридне авто – це в усіх сенсах топова комплектація звичайної автівки з ДВЗ. Проте головне в ній – не шкіряний салон і не дюжина систем безпеки, а досконале технічне начиння. Один власник бачить у цьому можливість виділитися, інший отримує задоволення від володіння технічним шедевром (не варто боятись цього слова), а хтось “узяв гібрида” просто тому, що довірився розмовам про його надзвичайні властивості. В будь-якому випадку раціонального зерна в покупці гібрида буде небагато, але коли взагалі покупка автомобіля обходилася без емоцій?