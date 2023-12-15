На бензине и электрике: в чем главные преимущества гибридных авто и стоит ли их покупать

Даже если говорить о современном понимании этого слова, автомобили-гибриды могут быть разными, порой чуть ли не с противоположными качествами. Поэтому нужно посвятить один абзац рассказу о том, почему некоторые авто получили такой статус.

Что такое автомобиль-гибрид

Гибридами сегодня называют автомобили, имеющие две силовые установки – электрическую и с двигателем внутреннего сгорания. Их участие в приведении машины в движение может быть разным, но суть одна – совместными усилиями оба типа привода двигают машину вперед. Для тех, кому не безразличны минимальные технические подробности, мы предлагаем отдельную главу ниже. А тут скажем, что любой гибрид нужно заправлять бензином (иногда – дизтопливом), а некоторые виды – еще и электричеством.

Главные особенности машин-гибридов

Некоторые важные качества этих машин зависят от типа гибридного привода (о которых мы поговорим ниже). Но главный принцип всех гибридов один: они используют каждую из своих двух силовых установок в тот момент, когда она будет наиболее рациональна.

Эти условия известны: ДВС целесообразнее активировать при равномерном движении по трассе, а электромотор более эффективен во время ускорений и городских тянучек. Важно, что электропривод может работать и в “обратном направлении” – он рекуперирует (направляет на хранение в батарею) энергию наката машины во время торможений. Электроника гибрида сама решает, когда ехать на электричестве, а когда запускать бензиновый (дизельный) мотор. Хотя часто водитель может выбрать двигатель и самостоятельно.

Гибриды – это не электромобили . Потому что они имеют полный или почти полный комплект ДВС-оборудования. Чаще всего гибрид похож на обычный бензиновый электромобиль, имеющий дополнительный электропривод.

. Потому что они имеют полный или почти полный комплект ДВС-оборудования. Чаще всего гибрид похож на обычный бензиновый электромобиль, имеющий дополнительный электропривод. Гибрид может заменять электромобиль . Несмотря на то, что мы говорим в предыдущем пункте, многие гибриды могут хоть несколько километров проехать чисто на электротяге.

. Несмотря на то, что мы говорим в предыдущем пункте, многие гибриды могут хоть несколько километров проехать чисто на электротяге. Гибриды не покупают для экономии . Вернее, они могут потреблять горючего меньше, чем чисто ДВС-комплектации, но на фоне большей цены гибрида об экономии средств говорить не стоит.

. Вернее, они могут потреблять горючего меньше, чем чисто ДВС-комплектации, но на фоне большей цены гибрида об экономии средств говорить не стоит. Гибриды более дорогие в содержании . Наличие на борту высокого напряжения обычно автоматически поднимает цену нормо-часа, даже если речь идет о ремонте чисто механических узлов и систем.

. Наличие на борту высокого напряжения обычно автоматически поднимает цену нормо-часа, даже если речь идет о ремонте чисто механических узлов и систем. Гибриды удобны в управлении. Благодаря особенностям электропривода и трансмиссии эти машины трогаются плавно и так же плавно ускоряются, часто лучше машин с лучшими АКП.

Какие бывают гибридные авто

Сегодня мы говорим сугубо об электрических гибридах, и их четыре типа, которые по функциям и эффективности существенно отличаются между собой.

Параллельный гибрид. Наиболее распространенный вид гибридных авто. У него ДВС и электродвигатель работают поочередно, в зависимости от дорожных условий и погрузки. В режиме интенсивного ускорения оба двигателя работают совместно. Находящаяся на борту батарея относительно небольшая (3 – 5 кВт•ч), она пополняется энергией за счет рекуперации при замедлении машины и от генератора, приводимого в действие от ДВС. Часто такой гибрид может несколько километров проехать в чисто в электрическом режиме, с неработающим ДВС.

Последовательный гибрид. Совершенно другой тип гибрида, в котором ДВС не имеет связи с колесами и не приводит машину в движение. Его задача – приводить в действие генератор, впоследствии питающий энергией тяговый электромотор и заряжающий батарею. То есть такой гибрид двигается исключительно на электротяге, и на ходу имеет все "повадки" электромобиля - азартную динамику, режим рекуперации, режим "одна педаль" (E-pedal), плавное, без малейших дерганий ускорение. При этом в отличие от классического электромобиля пробег ограничен не емкостью батареи, а емкостью бензобака. Который, разумеется, можно наполнить за несколько минут, а не за несколько часов. А батарея, кстати, обычно маленькая, порядка 2 – 3 кВт•ч, и без привлечения ДВС на ней можно проехать около 10 км. Последовательные гибриды обычно оказываются наиболее экономичными среди других гибридных машин, ведь потребитель горючего ДВС здесь всегда работает в наиболее экономичном режиме.

Плагин-гибрид PHEV (подзаряжаемый) Еще один гибрид с расширенными "электромобильными" чертами. С технической точки зрения, это гибридная конструкция параллельного или последовательного типа, но с возможностью заряжать аккумулятор от внешней розетки. Батарея не самая маленькая, в районе 5 – 9 кВт•ч, и ее хватает на 40 – 60 км чисто электрического пробега. Типичный режим эксплуатации PHEV (Plug-in hybrid electric vehicles): в будни владелец ездит на работу-с работы в чисто электрическом в режиме, заряжая машину каждую ночь, а по выходным отправляется в длительную загородную поездку, во время которой включается бензиновый двигатель или дизель.

Мягкий гибрид. Электрическая сущность этого типа проявляется минимально. Электропривод здесь самый скромный и дешевый, он используется только для улучшения динамики при ускорении. Энергию для этого небольшой тяговый аккумулятор получает за счет рекуперации во время торможения машины, а также от ДВС. Отдельного электромотора нет, обычно в таких машинах он одновременно является двигателем, генератором и стартером для ДВС. Батарея здесь недорогая и небольшая, напряжением 12 – 48 вольт. Ее емкость всего лишь в районе 2 кВт•ч – этого хватает, например, для нескольких энергичных стартов у светофора, точнее, для помощи бензиновому мотору при таких стартах. Также от этого аккумулятора могут питаться потребители, когда двигатель внутреннего сгорания заглушен, скажем, на том же светофоре.

Если коротко

Гибридное авто – это во всех смыслах топовая комплектация обычного автомобиля с ДВС. Однако главное в ней – не кожаный салон и не дюжина систем безопасности, а совершенная техническая начинка. Один владелец видит в этом возможность выделиться, другой получает удовольствие от владения техническим шедевром (не стоит бояться этого слова), а кто-то “взял гибрида” просто потому, что доверился разговорам о его чрезвычайных качествах. В любом случае оптимального зерна в покупке гибрида будет немного, но когда вообще покупка автомобиля обходилась без эмоций?