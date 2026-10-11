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Бензин вже є по 105 грн. Що відбуєваться з цінами на АЗС 11 жовтня

15:17 11.10.2026 Нд
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: скільки коштує бензин на АЗС 11 жовтня (соцмережі ОККО)

На українському ринку пального фіксується чергове підвищення цін. Одна з преміальних мереж підняли вартість як бензинів із дизелем, так і автомобільного газу.

Скільки коштує пальне на популярних АЗС 11 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на ринку

Здорожчання на SOCAR: Мережа підвищила ціни одразу на всі основні позиції на 1 гривню. Зокрема, бензин А-95 піднявся до 95,90 грн/л, преміальний NANO 100 - до 105,00 грн/л, а автогаз дотягнувся до позначки 48,90 грн/л.

Синхронне зростання цін на автогаз: Окрім SOCAR, на 1 гривню підвищила ціну газу мережа UPG (до 45,90 грн/л). Водночас на заправках WOG газ утримується на рівні 48,90 грн/л, на OKKO - 47,90 грн/л, а "Укрнафта" зберігає найбільш демократичну ціну - 43,40 грн/л.

Стабільність на АЗС: Мережі "Укрнафта" та UPG (за винятком газу) залишили базові ціни на бензини та дизельне пальне без змін. Зокрема, стандартний А-95 тут і далі коштує 88,90 грн/л, що створює суттєву різницю з преміум-сегментом.

Фото: ціни на АЗС 11 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Деталізація цін на АЗС 11 жовтня

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Pulls: 102,90 грн
  • ДП Євро: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 92,90 грн
  • ДП Mustang: 102,90 грн
  • ДП Євро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
  • ДП NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)
  • ДП NANO: 104,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДП (Energy): 99,90 грн
  • ДП: 97,90 грн
  • Газ: 43,40 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДП upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 45,90 грн (+1 грн)
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