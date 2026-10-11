Бензин уже есть по 105 грн. Что происходит с ценами на АЗС 11 октября

На украинском рынке топлива фиксируется очередное повышение цен. Одна из премиальных сетей подняла стоимость как бензинов с дизелем, так и автомобильного газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС 11 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Подорожание на SOCAR: Сеть повысила цены сразу на все основные позиции на 1 гривну. В частности, бензин А-95 поднялся до 95,90 грн/л, премиальный NANO 100 - до 105,00 грн/л, а автогаз дотянулся до отметки 48,90 грн/л.
Синхронный рост цен на автогаз: Кроме SOCAR, на 1 гривну повысила цену газа сеть UPG (до 45,90 грн/л). В то же время, на заправках WOG газ удерживается на уровне 48,90 грн/л, на OKKO - 47,90 грн/л, а "Укрнафта" сохраняет наиболее демократичную цену - 43,40 грн/л.
Стабильность на АЗС: Сети "Укрнафта" и UPG (за исключением газа) оставили базовые цены на бензины и дизельное топливо без изменений. В частности, стандартный А-95 здесь и дальше стоит 88,90 грн/л, что создает существенную разницу с премиум-сегментом.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG