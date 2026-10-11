Бензин вже є по 105 грн. Що відбуєваться з цінами на АЗС 11 жовтня
На українському ринку пального фіксується чергове підвищення цін. Одна з преміальних мереж підняли вартість як бензинів із дизелем, так і автомобільного газу.
Скільки коштує пальне на популярних АЗС 11 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на ринку
Здорожчання на SOCAR: Мережа підвищила ціни одразу на всі основні позиції на 1 гривню. Зокрема, бензин А-95 піднявся до 95,90 грн/л, преміальний NANO 100 - до 105,00 грн/л, а автогаз дотягнувся до позначки 48,90 грн/л.
Синхронне зростання цін на автогаз: Окрім SOCAR, на 1 гривню підвищила ціну газу мережа UPG (до 45,90 грн/л). Водночас на заправках WOG газ утримується на рівні 48,90 грн/л, на OKKO - 47,90 грн/л, а "Укрнафта" зберігає найбільш демократичну ціну - 43,40 грн/л.
Стабільність на АЗС: Мережі "Укрнафта" та UPG (за винятком газу) залишили базові ціни на бензини та дизельне пальне без змін. Зокрема, стандартний А-95 тут і далі коштує 88,90 грн/л, що створює суттєву різницю з преміум-сегментом.
Деталізація цін на АЗС 11 жовтня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 92,90 грн
- ДП Pulls: 102,90 грн
- ДП Євро: 99,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Євро: 92,90 грн
- ДП Mustang: 102,90 грн
- ДП Євро-5: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
- ДП NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)
- ДП NANO: 104,00 грн (+1 грн)
- Газ: 48,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДП (Energy): 99,90 грн
- ДП: 97,90 грн
- Газ: 43,40 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДП upgDIESEL: 99,90 грн
- ДП EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 45,90 грн (+1 грн)