Бензин уже есть по 105 грн. Что происходит с ценами на АЗС 11 октября
На украинском рынке топлива фиксируется очередное повышение цен. Одна из премиальных сетей подняла стоимость как бензинов с дизелем, так и автомобильного газа.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС 11 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
Подорожание на SOCAR: Сеть повысила цены сразу на все основные позиции на 1 гривну. В частности, бензин А-95 поднялся до 95,90 грн/л, премиальный NANO 100 - до 105,00 грн/л, а автогаз дотянулся до отметки 48,90 грн/л.
Синхронный рост цен на автогаз: Кроме SOCAR, на 1 гривну повысила цену газа сеть UPG (до 45,90 грн/л). В то же время, на заправках WOG газ удерживается на уровне 48,90 грн/л, на OKKO - 47,90 грн/л, а "Укрнафта" сохраняет наиболее демократичную цену - 43,40 грн/л.
Стабильность на АЗС: Сети "Укрнафта" и UPG (за исключением газа) оставили базовые цены на бензины и дизельное топливо без изменений. В частности, стандартный А-95 здесь и дальше стоит 88,90 грн/л, что создает существенную разницу с премиум-сегментом.
Детализация цен на АЗС 11 октября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 102,90 грн
- Бензин Pulls 95: 95,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Pulls: 102,90 грн
- ДТ Евро: 99,90 грн
- Газ: 47,90 грн
WOG
- Бензин 100: 102,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
- Бензин 95 Евро: 92,90 грн
- ДТ Mustang: 102,90 грн
- ДТ Евро-5: 99,90 грн
- Газ: 48,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
- Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
- Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
- ДТ NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)
- ДТ NANO: 104,00 грн (+1 грн)
- Газ: 48,90 грн (+1 грн)
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 88,90 грн
- Бензин А-95: 88,90 грн
- Бензин А-92: 86,90 грн
- ДТ (Energy): 99,90 грн
- ДТ: 97,90 грн
- Газ: 43,40 грн
UPG
- Бензин UPG 100: 99,90 грн
- Бензин UPG 95: 91,90 грн
- Бензин A-95: 88,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
- ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
- Газ: 45,90 грн (+1 грн)