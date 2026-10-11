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Бензин уже есть по 105 грн. Что происходит с ценами на АЗС 11 октября

15:17 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Бензин уже есть по 105 грн. Что происходит с ценами на АЗС 11 октября Фото: сколько стоит бензин на АЗС 11 октября (соцсети ОККО)
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На украинском рынке топлива фиксируется очередное повышение цен. Одна из премиальных сетей подняла стоимость как бензинов с дизелем, так и автомобильного газа.

Сколько стоит топливо на популярных АЗС 11 октября - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Ситуация на рынке

Подорожание на SOCAR: Сеть повысила цены сразу на все основные позиции на 1 гривну. В частности, бензин А-95 поднялся до 95,90 грн/л, премиальный NANO 100 - до 105,00 грн/л, а автогаз дотянулся до отметки 48,90 грн/л.

Синхронный рост цен на автогаз: Кроме SOCAR, на 1 гривну повысила цену газа сеть UPG (до 45,90 грн/л). В то же время, на заправках WOG газ удерживается на уровне 48,90 грн/л, на OKKO - 47,90 грн/л, а "Укрнафта" сохраняет наиболее демократичную цену - 43,40 грн/л.

Стабильность на АЗС: Сети "Укрнафта" и UPG (за исключением газа) оставили базовые цены на бензины и дизельное топливо без изменений. В частности, стандартный А-95 здесь и дальше стоит 88,90 грн/л, что создает существенную разницу с премиум-сегментом.

Бензин уже есть по 105 грн. Что происходит с ценами на АЗС 11 октября
Фото: цены на АЗС 11 октября (инфографика РБК-Украина)

Детализация цен на АЗС 11 октября

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 102,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 95,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Pulls: 102,90 грн
  • ДТ Евро: 99,90 грн
  • Газ: 47,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 102,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 95,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 92,90 грн
  • ДТ Mustang: 102,90 грн
  • ДТ Евро-5: 99,90 грн
  • Газ: 48,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 105,00 грн (+1 грн)
  • Бензин NANO 95: 98,90 грн (+1 грн)
  • Бензин А-95: 95,90 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO Extro: 105,00 грн (+1 грн)
  • ДТ NANO: 104,00 грн (+1 грн)
  • Газ: 48,90 грн (+1 грн)

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 88,90 грн
  • Бензин А-95: 88,90 грн
  • Бензин А-92: 86,90 грн
  • ДТ (Energy): 99,90 грн
  • ДТ: 97,90 грн
  • Газ: 43,40 грн

UPG

  • Бензин UPG 100: 99,90 грн
  • Бензин UPG 95: 91,90 грн
  • Бензин A-95: 88,90 грн
  • ДТ upgDIESEL: 99,90 грн
  • ДТ EURO DIESEL: 97,90 грн
  • Газ: 45,90 грн (+1 грн)

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