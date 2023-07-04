Бензин та дизель подорожчали ще на 60-70 копійок: актуальні ціни на АЗС

Роздрібні ціни на бензин та дизельне паливо в Україні 4 липня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, зросли більш ніж на 50 копійок. Автогаз подорожчав менше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,47 гривні за літр (+0,58 гривні), на дизельне пальне 46,15 гривні за літр (+0,71 гривні), на автогаз 22,98 гривні. за літр (+0,17 гривні).

Підвищення податків

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%. Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Мережі АЗС поступово підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня. У результаті бензин подорожчає на 8-9 гривень, дизель на 5-6 гривень автогаз на 3 гривні.

Як повідомив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, діапазон буде: дизельне пальне до 50 гривень на літр, 95 бензин до 55 гривень за літр. Ціни на автогаз зростуть приблизно до 26 гривень за літр.