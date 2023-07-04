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Бензин и дизель подорожали еще на 60-70 копеек: актуальные цены на АЗС

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Украина, Вторник 04 июля 2023 15:29
Бензин и дизель подорожали еще на 60-70 копеек: актуальные цены на АЗС Фото: цены на топливо растут на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 июля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли более чем на 50 копеек. Автогаз подорожал меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,47 гривен за литр (+0,58 гривен), на дизельное топливо 46,15 гривен за литр (+0,71 гривен), на автогаз 22,98 гривен за литр (+0,17 гривен).

Бензин и дизель подорожали еще на 60-70 копеек: актуальные цены на АЗС

Повышение налогов

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

Сети АЗС будут постепенно повышать цены на топливо в течение месяца после роста акцизов и НДС с 1 июля. В итоге бензин подорожает на 8-9 гривен, дизель на 5-6 гривен, автогаз на 3 гривны.

Как сообщил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, диапазон будет: дизельное топливо до 50 гривен на литр, 95-й бензин до 55 гривен за литр. Цены на автогаз вырастут примерно до 26 гривен за литр.

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