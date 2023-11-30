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Бензин и дизель подешевели, автогаз подорожал на 30%: как изменились цены на АЗС за месяц

Украина, Четверг 30 ноября 2023 14:12
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Бензин и дизель подешевели, автогаз подорожал на 30%: как изменились цены на АЗС за месяц Фото: цены на дизель и бензин упали за ноябрь более чем на гривну (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо Украине снизились за последний месяц. Автогаз подорожал на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены 30 ноября на бензин А-95 составляют 54,36 гривен за литр (-1,20 гривен за месяц), на дизельное топливо 54,30 гривен за литр (-1,39 гривен), на автогаз 36,66 гривен за литр (+8,60 гривен).

Бензин и дизель подешевели, автогаз подорожал на 30%: как изменились цены на АЗС за месяц

Цены на АЗС 30 ноября

Бензин и дизель подешевели, автогаз подорожал на 30%: как изменились цены на АЗС за месяц

Причины изменения цен

Основным фактором, который будет влиять на цену топлива в Украине этой осенью, будут мировые цены на нефть. Сегодня нефть стоит около 83 долларов за баррель. За последний месяц цены упали на 2 доллара.

Цены на сжиженный газ в Украине выросли за последний месяц из-за сезонного роста спроса в Польше и новых таможенных правил.

Как сообщил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, к нам попадала по меньшей мере треть топлива, которое производилось в Российской Федерации или в Беларуси, и затем через разные схемы поступало. "Правила изменились, и такие схемы прекратили массово применять", - сообщил Рябцев.

Рябцев считает, что цены на автогаз в Украине уже достигли пика, поскольку газ имеет смысл использовать, если его цена по отношению бензину меньше 65%. Сейчас этот порог уже достигнут. Потому спрос на автогаз падает.

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