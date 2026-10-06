Бензин та дизель на максимумі: що відбувається з цінами на АЗС 6 жовтня

Ціни на бензин та дизель вже котрий день тримаються на максимальних позначках. Проте, зростання вартості пального зупинилось.
Скільки коштує бензин та дизель на популяних АЗС 6 жовтня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Найвигідніші пропозиції: Мережі "Укрнафта" та UPG традиційно пропонують найдемократичніші ціни на масові види пального. Зокрема, стандартний бензин А-95 тут коштує 88,90 грн/л, тоді як у конкурентів ціна стартує від 92,90 грн/л. Дизельне пальне та газ у цих мережах також тримаються на найнижчому рівні серед топ-заправок (газ - від 42,90 до 43,90 грн, а базове ДП - від 97,90 грн).
Преміальний сегмент: На заправках OKKO та WOG цінова політика практично ідентична. Класичний бензин А-95 Євро коштує 92,90 грн, а фірмові види (Pulls 95 та Mustang 95) - 95,90 грн. Преміальне пальне (100-й бензин та брендове дизпальне Pulls/Mustang) зафіксоване на позначці 102,90 грн/л.
Найдорожче пальне: Мережа SOCAR тримає найвищі ціни на ринку. Бензин А-95 тут обійдеться у 94,90 грн, покращений NANO 95 - у 97,90 грн, а топові позиції (NANO 100 та дизель NANO Extro) сягають позначки 104,00 грн/л.
Автомобільний газ: Ситуація з автогазом відносно стабільна, проте є різниця між мережами. На "Укрнафті" заправитися можна найдешевше (42,90 грн), на UPG та інших мережах ціна коливається в межах 43,90-45,50 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"
UPG