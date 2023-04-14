Бензин та дизель дешевшають: актуальні ціни на АЗС в Україні

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,57 гривень за літр (-0,07 гривень), на дизельне пальне - 46,10 гривень за літр (-0,11 гривень), на автогаз - 21, 72 гривні за літр (+0,02 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Нагадаємо, за даними Держстату, за березень бензин А-95 подешевшав на 1,5% - до 47,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,1% - до 48,8 гривень за літр. При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 9,2% до 22,6 гривень за літр.

Цього року зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було спричинене великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Зазначимо, нафту на світових ринках дорожчає протягом останнього місяця, що має призвести до зростання цін на пальне, яке імпортує Україна.