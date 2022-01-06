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Бензин продолжает дорожать после публикации новой максимальной цены

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Украина, Четверг 06 января 2022 13:55
Бензин продолжает дорожать после публикации новой максимальной цены Фото: цены на бензин резко выросли на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 1 копейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,82 гривен за литр (+0,05 гривен), на бензин А-95 - 30,62 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо - 29,65 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 19,04 гривен за литр (+0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин продолжает дорожать после публикации новой максимальной цены

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 4 января

Расчетные цены для бензина повышены на 1 гривну с 25,97 гривен до 26,97 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 66 копеек с 23,16 гривен до 23,82 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,97 гривен за литр, дизельного топлива - 30,82 гривен за литр.

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