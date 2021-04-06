Бензин продолжает дешеветь: цены на украинских АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 6 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Автогаз - без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,73 гривен за литр (-0,05 гривен), на бензин А-95 - 28,59 гривен за литр (-0,08 гривен), на дизельное топливо - 28,26 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,77 гривен за литр (-0,00 гривен).

Напомним, 2 апреля Кабинет министров и Нефтегазовая ассоциация Украины подписали Меморандум о конкуренции на рынке нефтепродуктов и удовлетворении потребностей потребителей на период карантина. Меморандум должен обеспечить ценовую стабильность на рынке.

Как сообщало РБК-Украина, розничные цены на бензин и в Украине 5 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились.