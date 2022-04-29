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Бензин подорожает. В Кабмине обещают за неделю ликвидировать дефицит топлива

Фото: первый вице-премьер Юлия Свириденко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Временный дефицит топлива в Украине будет ликвидирован в течение недели. На данный момент решаются вопросы завоза законтрактованных объемов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко.

По ее словам, к дефициту привели, в том числе, удары по Кременчугскому НПЗ, который является основным производителем горючего в стране, а также по крупным нефтебазам.

"В течение следующих 7 дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы. И сейчас мы решаем вопрос их завоза на территорию Украины", - отметила Свириденко.

Она также добавила, что данная ситуация приведет к подорожанию нефтепродуктов из-за новой логистики, сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта.

Напомним, подробнее о ситуации с топливом читайте в материале "На АЗС не хватает бензина и ДТ. Почему возник дефицит и сколько он продлится".

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