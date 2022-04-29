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Бензин подорожчає. У Кабміні обіцяють за тиждень ліквідувати дефіцит палива

Фото: перший віце-прем'єр Юлія Свириденко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Тимчасовий дефіцит палива в Україні буде ліквідовано протягом тижня. На даний момент вирішуються питання завезення законтрактованих обсягів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого віце-прем'єра, міністра економіки Юлії Свириденко.

За її словами, до дефіциту призвели, в тому числі, удари по Кременчуцькому НПЗ, який є основним виробником пального в країні, а також по великих нафтобазах.

"Протягом наступних 7 днів дефіцит буде ліквідовано, оскільки оператори мають законтрактовані обсяги на території Західної Європи. І зараз ми вирішуємо питання їх завезення на територію України", - зазначила Свириденко.

Вона також додала, що дана ситуація призведе до подорожчання нафтопродуктів через нову логістику, складні маршрути і використання декількох видів транспорту.

Нагадаємо, детальніше про ситуацію з паливом читайте в матеріалі "На АЗС не вистачає бензину і ДП. Чому виник дефіцит і скільки він триватиме".

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