Бензин может подорожать до 60 гривен: эксперт назвал основные причины

Розничные цены на бензин в Украине могут вырасти до 60 гривен за литр, на дизельное топливо - до 55 гривен. Это повлияет повышение налогов с 1 июля и подорожание на мировом рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна в Facebook.

Как отметил Куюн, с 1 июля бензин подорожал чуть меньше 4 грн/л, дизтопливо - чуть больше. Автогаз прибавил 1,5 грн/л.

По его данным, месяц прошел относительно спокойно благодаря хорошим запасам, которые сформировали игроки в мае и июне и даже превысили ожидания. Ключевой вклад в июльскую стабильность внесли хорошо подготовившиеся ОККО, WOG и "Укрнафта", благодаря которым цены до сих пор не пересекли отметку в 50 грн/л.

"Но запасы имеют привычку заканчиваться. То есть июльское горючее все больше замещает предыдущие объемы с низкой себестоимостью. К середине августа этот процесс завершится окончательно", - сообщил Куюн.

Новые факторы роста

Куюн отметил, что мировой рынок горючего в июле пошел вверх. Бензин и дизтопливо прибавили по 130-140 долларов/т, а это в среднем 5 грн/л (конечно, с новым 20% НДС). Газ взлетел на 70 долларов/т (1,7 грн).

"Идем в сезон максимально потребления во всем мире, поэтому надеяться на существенное охлаждение цен, по моему мнению, не стоит", - добавил он.

Директор Консалтинговой группы А-95 считает, что отложенная интеграция повышенных налогов и рост мировых котировок создают очень мощный импульс для движения цен на АЗС.

"Если сложить все в кучу, перспектива выйти на 60 грн/л бензина и 55 грн на дизтопливо абсолютно реальна", - написал он.

Кроме того, сложная ситуация сложилась на Юге. "После обстрелов украинских портов владельцы танкеров потеряли желание везти топливо в румынские порты и молдавский Джержулешти. Кто соглашается, подняли фрахты почти на 50% (а некоторые говорят и на 100%) и требуют страхования жизней всей команды, включая семьи", - сообщил он.

Куюн считает, пришло время и для консолидации трейдеров, которые вместе могли бы заключить долгосрочные договоры на крупные танкерные партии. "Например, с теми же американцами. Это гарантировало бы ресурс и неплохую цену в большом объеме", - добавил он.

Цены в июле

Напомним, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине за июль 2023 года поднялись примерно на 10% из-за повышения налогов.

Средние розничные цены на бензин А-95 составляют 48,61 гривны за литр (+3,76 гривны в месяц), на дизельное топливо 47,81 гривен за литр (+4,41 гривен), на автогаз 23, 46 гривен за литр (+1,53 гривны).

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7 до 20%. Кроме того, с 1 июля выросли акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на сжиженный газ останется на уровне 52 евро за 1000 литров.