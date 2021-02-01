Бензин дорожает в Украине вслед за нефтью на мировых рынках

По состоянию на 29 января 2021 года мировая цена на нефть марки Brent составила 55,43 долларов за баррель. С июня прошлого года цена выросла на 44%.

Об этом сообщает Директорат конкурентной политики Министерство развития экономики.

По данным Минэкономики, средняя цена бензина марки А-95 в Украине составила 25,94 гривен за литр. С июня прошлого года цена выросла на 19%, или на 4,08 грн за литр.

За последнюю неделю цена бензина выросла на 0,59 грн за литр.

Цена на бензин марки А-95 ведущих операторов за неделю увеличилась на WOG - 0,50 грн, ОККО - на 0,50 грн, UKRNAFTA - на 1 грн, АМИС - на 0,33 грн, SHELL - на 0,20 грн, SOCAR - на 0,50 грн, UPG - на 0,70 грн, на GLUSCO цена за неделю не изменилась.

Цена на сжиженный газ составляет 13,07 грн/литр (за неделю увеличилась на 0,17 грн), говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, бензин А-95 подешевел по 2020 год на 11,1% до 25,0 гривен за литр, бензин А-92 на 11,7% до 23,8 грн, дизельное топливо - на 12,4% до 24,1 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 1,4% до 12,7 гривен за литр.

Отметим, удешевление энергоносителей в 2020 году привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украине упал на 35% до 7,961 млрд долларов.