Бензин дорожает на АЗС, цены на автогаз поднялись еще на 6 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал еще на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,27 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,39 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 16,72 гривен за литр (+0,06 гривен).

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены для бензина снижены с 26,87 гривен до 26,64 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,60 гривен до 22,25 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.