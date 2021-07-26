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Бензин дорожает на АЗС, цены на автогаз поднялись еще на 6 копеек

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Понедельник 26 июля 2021 13:34
Бензин дорожает на АЗС, цены на автогаз поднялись еще на 6 копеек Фото: цены на бензин на АЗС выросли на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 июля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал еще на 6 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,27 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,20 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,39 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 16,72 гривен за литр (+0,06 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин дорожает на АЗС, цены на автогаз поднялись еще на 6 копеек

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Расчетные цены для бензина снижены с 26,87 гривен до 26,64 гривен за литр, для дизельного топлива с 22,60 гривен до 22,25 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,64 гривен за литр, дизельного топлива - 29,25 гривен за литр.

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