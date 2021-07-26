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Бензин дорожчає на АЗС, ціни на автогаз піднялися ще на 6 копійок

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Понеділок 26 липня 2021 13:34
Бензин дорожчає на АЗС, ціни на автогаз піднялися ще на 6 копійок Фото: ціни на бензин на АЗС зросли на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 26 липня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав ще на 6 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 28,27 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 30,20 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,39 гривень за літр (+0,00 гривень), на автогаз - 16,72 гривень за літр (+0,06 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин дорожчає на АЗС, ціни на автогаз піднялися ще на 6 копійок

Нагадаємо, Кабінет міністрів з 15 травня ввів державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,87 гривень до 26,64 гривень за літр, для дизельного палива з 22,60 гривень до 22,25 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,64 гривень за літр, дизельного палива - 29,25 гривень за літр.

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