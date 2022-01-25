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Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

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Украина, Вторник 25 января 2022 14:00
Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены Фото: цены на бензин резко выросли на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 25 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Автогаз без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,26 гривен за литр (+0,51 гривен), на бензин А-95 - 32,14 гривен за литр (+0,47 гривен), на дизельное топливо - 31,41 гривен за литр (+0,55 гривен), на автогаз - 18,96 гривен за литр (0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Бензин и дизтопливо резко подорожали после публикации новой максимальной цены

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 января.

Расчетные цены для бензина повышены на 1,33 гривен с 27,92 гривен до 29,25 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 1,68 гривен с 25,16 гривен до 26,84 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 34,25 гривен за литр, дизельного топлива - 33,84 гривен за литр.

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