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Бензин і дизпаливо різко подорожчали після публікації нової максимальної ціни

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Україна, Вівторок 25 січня 2022 14:00
Бензин і дизпаливо різко подорожчали після публікації нової максимальної ціни Фото: ціни на бензин різко зросли на АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 25 січня 2022 року порівняно з попереднім торговим днем різко зросли. Автогаз без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин і дизпаливо різко подорожчали після публікації нової максимальної ціни

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 31,26 гривень за літр (+0,51 гривень), на бензин А-95 - 32,14 гривень за літр (+0,47 гривень), на дизельне паливо - 31,41 гривень за літр (+0,55 гривень), на автогаз - 18,96 гривень за літр (0,00 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 січня.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1,33 гривень з 27,92 гривень до 29,25 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 1,68 гривень з 25,16 гривень до 26,84 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 34,25 гривень за літр, дизельного палива - 33,84 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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