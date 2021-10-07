Бензин и дизтопливо постепенно дорожают, цены на автогаз ускорили рост

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 7 октября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 15 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,26 гривен за литр (+0,02 гривен), на бензин А-95 - 30,10 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 28,86 гривен за литр (+0,03 гривен), на автогаз - 18,02 гривен за литр (+0,15 гривен). Розничные цены на бензин А-95 в Украине: