Бензин і дизпаливо поступово дорожчають, ціни на автогаз прискорили зростання

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 7 жовтня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем зросли. Автогаз подорожчав на 15 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,26 гривень за літр (+0,02 гривень), на бензин А-95 - 30,10 гривень за літр (+0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,86 гривень за літр (+0,03 гривень), на автогаз - 18,02 гривень за літр (+0,15 гривень). Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні: