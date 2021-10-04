Бензин и дизтопливо подорожают: обнародована новая предельная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 1 октября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики .

Расчетные цены для бензина повыше на 33 копейки с 26,17 гривен до 26,50 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 64 копейки с 22,59 гривен до 23,23 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,50 гривен за литр, дизельного топлива - 30,23 гривен за литр.