Бензин і дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова гранична ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 1 жовтня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину вище на 33 копійки з 26,17 гривень до 26,50 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 64 копійки з 22,59 гривень до 23,23 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,50 гривень за літр, дизельного палива - 30,23 гривень за літр.