Бензин и дизтопливо могут подорожать на 65 копеек: обнародована новая предельная цена

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные расчеты по состоянию на 13 сентября предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой публикацию Минэкономики .

Расчетные цены для бензина повышены на 67 копеек с 25,94 гривен до 26,61 гривен за литр, для дизельного топлива повышены на 63 копейки с 21,69 гривен до 22,32 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,61 гривен за литр, дизельного топлива - 29,32 гривен за литр.