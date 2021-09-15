Бензин і дизпаливо можуть подорожчати на 65 копійок: оприлюднена нова гранична ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 13 Вересня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 67 копійок з 25,94 гривень до 26,61 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 63 копійки з 21,69 гривень до 22,32 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,61 гривень за літр, дизельного палива - 29,32 гривень за літр.