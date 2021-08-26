Бензин и дизельное топливо подешевели после публикации новой максимальной цены

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 26 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем резко снизились. Автогаз подорожал на 1 копейку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,09 гривен за литр (-0,21 гривен), на бензин А-95 - 29,96 гривен за литр (-0,24 гривен), на дизельное топливо - 28,09 гривен за литр (-0,11 гривен), на автогаз - 17,47 гривен за литр (+0,01 гривен).

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 25 августа. Расчетные цены для бензина снижены с 26,67 гривен до 25,53 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,64 гривен до 21,11 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива - 28,11 гривен за литр.