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Бензин і дизельне паливо подешевшали після публікації нової максимальної ціни

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Україна, Четвер 26 серпня 2021 13:54
Бензин і дизельне паливо подешевшали після публікації нової максимальної ціни Фото: ціни на бензин різко знизилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 26 серпня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Автогаз подорожчав на 1 копійку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Бензин і дизельне паливо подешевшали після публікації нової максимальної ціни

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,09 гривень за літр (-0,21 гривень), на бензин А-95 - 29,96 гривень за літр (-0,24 гривень), на дизельне паливо - 28,09 гривень за літр (-0,11 гривень), на автогаз - 17,47 гривень за літр (+0,01 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин і дизельне паливо подешевшали після публікації нової максимальної ціни

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 25 серпня. Розрахункові ціни для бензину знижені з 26,67 гривень до 25,53 гривень за літр, для дизельного палива знижені з 21,64 гривень до 21,11 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,53 гривень за літр, дизельного палива - 28,11 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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