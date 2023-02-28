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Бензин, дизель та автогаз подешевшали: як змінилися ціни за останній місяць

Фото: ціни падають на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, автогаз та дизельне пальне в Україні 28 лютого 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. За місяць ціни впали від 2,5 до 10,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,58 гривень за літр (-0,05 гривень), на дизельне паливо – 50,00 гривень за літр (-0,30 гривень), на автогаз – 24, 04 гривні за літр (-0,13 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Порівняно з кінцем січня бензин подешевшав на -2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз – на 10,5%.

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні наприкінці січня було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

Директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн у середині лютого прогнозував, що до кінця місяця паливо може подешевшати ще на 1-2 гривні за літр.

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Ціни на бензин