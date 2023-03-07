Бензин, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Фото: ціни на бензин упали на АЗС (Getty Images)

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні 7 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,49 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне паливо - 49,19 гривень за літр (-0,08 гривень), на автогаз - 23, 30 гривень за літр (-0,20 грн.). Роздрібні ціни в Україні: