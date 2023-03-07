ua ru
Вт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бензин, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Новость на русском →
Україна, Вівторок 07 березня 2023 15:51
Бензин, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС Фото: ціни на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні 7 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,49 гривень за літр (-0,03 гривень), на дизельне паливо - 49,19 гривень за літр (-0,08 гривень), на автогаз - 23, 30 гривень за літр (-0,20 грн.).

Роздрібні ціни в Україні:

Бензин, дизель та автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За лютий бензин подешевшав на 2,4%, дизельне пальне на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на бензин
NEWS
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
Літак, 9 дронів та понад тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ
DAILY
Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Як війна змінила команду Зеленського і що відбувається у трикутнику влади