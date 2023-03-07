Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

Фото: цены на бензин упали на АЗС (Getty Images)

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине 7 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,49 гривен за литр (-0,03 гривен), на дизельное топливо - 49,19 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 23,30 гривен за литр (-0,20 гривен). Розничные цены в Украине: