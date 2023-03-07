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Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

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Украина, Вторник 07 марта 2023 15:51
Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС Фото: цены на бензин упали на АЗС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине 7 марта 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 47,49 гривен за литр (-0,03 гривен), на дизельное топливо - 49,19 гривен за литр (-0,08 гривен), на автогаз - 23,30 гривен за литр (-0,20 гривен).

Розничные цены в Украине:

Бензин, дизель и автогаз дешевеют: сколько стоит топливо на АЗС

Напомним, снижение цен на бензин, дизельное топливо и автогаз в Украине было вызвано большими запасами, которые сделали сети АЗС.

За февраль бензин подешевел на 2,4%, дизельное топливо на 5,1%, автогаз - на 10,5%.

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Цены на бензин
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