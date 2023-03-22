Бензин, дизель та автогаз дешевшають: актуальні ціни на АЗС

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 47,26 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне пальне - 48,07 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 22, 14 гривень за літр (-0,04 гривні).

Роздрібні ціни в Україні:

Нагадаємо, зниження цін на бензин, дизельне пальне та автогаз в Україні було викликано великими запасами, які зробили мережі АЗС.

За даними Держстату, у лютому, порівняно з січнем, бензин А-92 подешевшав на 3,4% до 49,0 гривень за літр, бензин А-95 на 4,6% до 48,3 гривень за літр. Дизельне пальне подешевшало на 5,4% - до 51,7 гривень за літр.

При цьому зріджений газ для автомобілів подешевшав на 11,9% до 24,5 гривень за літр.